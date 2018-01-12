مهند عسيري يُحقق رقمًا مميزًا بهدفه الأول في الباطن

المواطن - مروة نبيل

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا شديدًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم مهند عسيري.

وسجَّل مهند عسيري هدف النادي الأهلي الأول في مرمى الباطن بعد مرور 64 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، ليتمكن من تسجيل أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وأحرز مهند عسيري هدفًا ثانيًا لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 26، وسجَّل زميله سلمان المؤشر هدفين في مرمى الباطن في الدقيقتين 22 و42.

ولم يكتفِ مهند عسيري بالهدفين فقط؛ بل إنه صنع هدف النادي الأهلي الثاني الذي سجَّله سلمان المؤشر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :