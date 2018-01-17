مهند عسيري يُربك حسابات النادي الأهلي

المواطن – مروة نبيل

أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، حسابات الجهاز الفني، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الباطن الأخيرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد حساب النادي الأهلي على “تويتر”، أن مهاجم الفريق مهند عسيري، واصل برنامجه العلاجي، اليوم الأربعاء، نتيجة إصابته بتمزق عضلي من الدرجة الأولى في مباراة الباطن، ويحتاج للعلاج لمدة أسبوعين من تاريخ الإصابة.

ويتألق مهند عسيري مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، في ظل إصابة الهداف السوري عمر السومة، للإصابة، وقاد الراقي لفوز عريض على الباطن، بعدما سجل هدفًا عقب بمرور 64 ثانية فقط، قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26، وصنع هدفًا لزميله سلمان المؤشر.







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