مواجهة إيران تتصدر مناقشات ترامب مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن

المواطن- واس

ناقش الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، في البيت الأبيض، مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عددًا من التحديات الأمنية، بما في ذلك تحدي كوريا الشمالية، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع السوري ومواجهة الإرهاب.

وأكد الرئيس الأميركي في كلمة له خلال الاجتماع أن نجاح الأمم المتحدة يتوقف على القوة المستقلة لأعضائها، مضيفًا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين على الجميع القيام به معًا.

وتابع قائلًا: “في وقت سابق من اليوم، شاهد السفراء عرضًا للصواريخ والأسلحة الإيرانية التي تم نقلها إلى حلفائها المتشددين في اليمن. وفي وقت لاحق اليوم، سوف ينظرون إلى الفظائع السورية المعروضة في متحف الهولوكوست”.







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