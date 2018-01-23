مواد غذائية تقي من الأورام السرطانية

المواطن- متابعة

حدد الخبراء عددًا من المواد الغذائية التي يساعد تناولها باستمرار على خفض احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية.

وأكدت صحيفة ذي تلغراف أن حمية الطعام الغربية تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، تساعد على الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي والبروستات والرئة، وأن الوزن الزائد هو أحد عوامل الإصابة بهذه الأمراض، إذ تشكل نسبة الوفيات بين الرجال بسبب السمنة 14% وبين النساء 20%.

وتبين أن تغيير نمط الوجبات الغذائية والتحول إلى الخضار والفواكه يخفض احتمال ظهور الأورام الخبيثة بنسبة تصل إلى 80%. كما تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على الوقاية من الأورام، لأنها تتميز بمحتوى متوازن من الأحماض الدهنية “أوميغا-3″ و”أوميغا-6” ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

وبحسب أخصائي التغذية طورال شاه، فإن مادة اللايسين الموجودة في البصل والثوم تربط المواد السامة في جسم الإنسان وتساعد في طرحها خارجه.

أما الطماطم فتحتوي على صبغة الليكوبين والتي تمنع الإصابة بسرطان البروستات وتكبح الجذور الحرة (ذرات أو جزيئات تحوي إلكترونات غير زوجية أو غلافًا مفتوحًا). أما الفطر “المشروم” فيحفز نشاط جهاز المناعة، ويمنع البقدونس تكون أوعية دموية في أنسجة الورم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :