مواطن يشكو مستشفى ضمد.. وصحة جازان ترد: تلفظ ورفض انتظار دوره

المواطن - علي شيبان - جازان

شددت صحة جازان، على أنها حريصة على دعم مستشفيات المنطقة بالكوادر الطبية في كافة التخصصات وتأمين التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية التي يتطلع إليها المجتمع.

وعلقت صحة جازان على شكوى مواطن ضد مستشفى ضمد العام بسبب عدم توفر أطباء أطفال بالمستشفى، بقولها: إنه يوجد بالمستشفى عدد 4 أخصائيين أطفال يعملون بالمستشفى ويقومون بالتغطية في المناوبات بحسب جدول الاستدعاء المعد من إدارة المستشفى.

ولفتت صحة جازان إلى أن والد الطفلة المذكورة حضر للمستشفى وتم إفادة الصحة وفقًا للمحضر المعد من قبل المدير المناوب بمستشفى ضمد العام، بأنه قد حضر إلى المستشفى في الفترة المسائية وتم استقباله وإبلاغه بوجود حالة لدى طبيب الأطفال وطُلب منه الانتظار لحين الانتهاء من إجراء الكشف الطبي على الحالة التي قبله، ولكنه رفض الانتظار وتلفظ ورفع صوته على الطاقم الطبي والإداري وقام بمغادرة المستشفى، علمًا بأن طبيبة الأطفال كانت متواجدة بالمستشفى ولم تمانع من إجراء الكشف الطبي على الحالة وفق المتبع.

وأكدت أنه يوجد طرق أخرى لرفع شكوى أو اعتراض سواء للقصور أو الإهمال أو غيره بالاتصال على 937، ويتم تحويلها للجهات المختصة لدينا ويتم التواصل مع الشاكي والتعامل حسب الشكوى، ولَم تردنا أي شكوى بهذا الخصوص إلى حينه من مركز البلاغات.

وقالت صحة جازان: إنها حريصة على حقوق المرضى، وهو من أولويات اهتماماتها، ومن هذا المنطلق فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد وثبوت أي تقصير أو تهاون أو إهمال في التعامل مع أي حالة مرضية بمستشفيات المنطقة.







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