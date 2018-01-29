موانئ: مناولة ٦ ملايين حاوية في عام ٢٠١٧

المواطن - الرياض

كشف تقرير إحصائي صادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إجمالي مناولة أكثر من (٦) ملايين حاوية قياسية ومسافنة خلال العام الحالي.

ووفقاً للتقرير الإحصائي، فقد بلغ عدد الحاويات القياسية في عام ٢٠١٧م (٤٫٤٧٨٫٧٤٤) حاوية قياسية، بينما بلغ عدد الحاويات المسافنة (١٫٩٣١٫٨٧٤) حاوية مسافنة.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للموانئ إلى أنه بلغ عدد السفن البحرية في نفس العام (١٣٫١٩٩) سفينة، في حين بلغ عدد الركاب (١٫٣١٠٫٠١٥) راكباً، بينما بلغ عدد إجمالي العربات (٧٦٫٢٣٣) عربة، فيما بلغ عدد إجمالي المواشي (٦٫٨٤٩٫٠٣٤) ماشية.

يذكر أن الموانئ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والإنتاجية خلال العام ٢٠١٧م مقارنة عن العام ٢٠١٦م، بفضل الجهود التي قامت بها “موانئ” والجهات ذات العلاقة، الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانة المملكة التجارية ومواكبة التطور في الصناعة الملاحية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.







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