موتورولا تتحدى أبل من جديد!!

المواطن ـ وكالات:

كشف موقع “DroidLife” الأميركي عن تسريبات جديدة بِشَأْنِ هواتف شركة موتورولا المقبلة، ومن أبرزها هاتف X5 الجديد.

وقال الموقع: “ستدعم الشركة المملوكة من قِبَل لينوفو هاتفها بشاشة كبيرة قياس 5.9 بوصة، مع نسبة عرض 18: 9، على غرار هاتف آيفون X الجديد من أبل”.

ولن يَأْتِي الهاتف بقارئ مرئي لبصمات الأصابع؛ فهذا يعني أن هاتف X5 سيعتمد إما على نظامٍ للتعرف على الوجه، باستخدام الكَامِيرَات الأمامية المزدوجة، أو أن يكون قارئ بصمات الأصابع مدسوسًا تحت الشاشة.

ولن تهتم موتورولا بالشاشة فقط لجذب المستخدمين؛ بل سيزود X5 بمساعد ذكاء اصطناعي والكَامِيرَات الخلفية المزدوجة.

يُذكر أنّه لم تتوقف التسريبات على هاتف x5 فقط، بل كَشَفَت أن موتو Z3 وZ3 بلاس سيدعمان بشاشة منحنية قياس 6 بوصات مثل هاتف جلاكسي S8، مع ميزة الواي فاي السريع.