موظفو مستشفى الملك فهد: لم نستلم انتداب الحج.. ومتحدث الصحة: اتصلوا بالوزارة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

اشتكى عدد كبير من منسوبي مستشفى الملك فهد بجدة من تأخير مستحقاتهم المالية.

وقال الموظفون لـ”المواطن” :لم نستلم انتداب حج عام ١٤٣٨ه‍ مع العلم أنه تم تسليم منسوبي وزارة الصحة مكافآتهم المالية في جميع المناطق المملكة بما في ذلك باقي مستشفيات محافظة جدة، مطالبين بحقوقهم المالية أسوة بغيرهم .

“المواطن” عرضت كافه التفاصيل على المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي الذي أوضح أن وزارة الصحة خصصت الرقم 920008090 لجميع الموظفين للاستجابة لاستفساراتهم وتلبية احتياجهم.

من جهة أخرى أكدت مصادر “المواطن” قرب صرف مستحقات الموظفين متوقعة أن يتم الصرف خلال الأسابيع المقبلة.







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