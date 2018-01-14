موعد صرف الرواتب مع أول علاوة في العام الجديد

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة يوم 28 يناير المقبل على أحرّ من الجمر؛ لاستلام أول راتب في العام الجديد 2018، مع أول علاوة بعد الأمر السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة العلاوة السنوية لمدة عام.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل مطلع العام الجديد أن موعد صرف راتب الشهر الجاري سيكون يوم 28 يناير، بدلاً من يوم 27 والذي يوافق يوم السبت.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وجه بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.

كما تضمن توجيه الملك -حفظه الله- إعادة العلاوة السنوية لمدة عام، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان.

على أن تُصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 2018م.

ومع بداية العام الجديد 2018 ودَّع المواطنون نظام الأبراج الذي كان معمولاً به في صرف الرواتب، وكانت المملكة قد اعتمدت نظام الأبراج، قبل أشهر عدة .

يذكر أن تأخر صرف الرواتب من يوم 27 إلى 28 يناير، يأتي تماشياً مع تعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.

وجاء الأمر الملكي الكريم يوم السبت 6 يناير 2018؛ لينهي حقبة نظام الأبراج الشمسية ويوحد مواعيد صرف الرواتب وفقا للتاريخ الميلادي، كما تضمن الأمر الملكي توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب تخفيفاً على المواطنين.







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