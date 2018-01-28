موقف إنساني من أمير جازان بالنيابة

المواطن - علي شيبان - جازان

في موقف إنساني، وبعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه رجل يطالب أمير جازان بتسديد ديونه بعد إيقاف جميع خدماته، استجاب أمير منطقة جازان بالإنابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، لمناشدة رجل الأمن المتقاعد طاهر عواف، الذي يعاني من شلل نصفي، وأوقفت خدماته جراء دين لأحد البنوك.

وكان عواف ناشد بسداد دينه؛ لكونه عسكريًّا متقاعدًا، ويعاني من شلل نصفي جراء إصابته أثناء العمل.

ويأتي تفاعل أمير منطقة جازان بالنيابة مع حالة عواف لما يوليه الأمير من اهتمام بالمواطنين والوقوف على حالاتهم.







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