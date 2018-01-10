موهبة تعلن أسماء المتأهلين للتصفية النهائية للأولمبياد الوطني “إبداع 2018”

المواطن - واس

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أمس، أسماء المتأهلين للتصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2018) عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأولمبياد إبداع (هنا)، حيث تم الإعلان عن ترشيح (102) مشروع متأهلة للتصفية النهائية لإبداع 2018.

وقد سبقت مرحلة إعلان النتائج مرحلة التحكيم الإلكتروني التي تمت خلال الفترة من 1 ـ 15 ربيع الآخر 1439هــ، التي ختمت أعمالها عبر اجتماع (مداولات التحكيم الإلكتروني في إبداع 2018) الذي عُقد في مقر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وحضره 41 أكاديمياً من مختلف الجهات العلمية في المملكة مثل: (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، شركة سابك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة القصيم- جامعة الملك عبدالعزيز – اتحاد أمن المعلومات والبرمجيات- كليات المعرفة، مدينة الملك فهد الطبية، معهد ريادة الأعمال بالأحساء – مكتب براءة الاختراع الخليجي- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وغيرها)، وممثلين في أعضاء لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة العلمية في (إبداع 2018).

وتم خلال الاجتماع ترشيح أفضل المشاريع التي تم تحكيمها وتحويلها لمداولات التحكيم وعددها (986)، ليتم ترشيح 102 مشروع علمي تأهلت للتصفية النهائية لإبداع 2018.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور أبرزها: استعراض آلية عمل المداولات، وتوزيع المشاريع على المحكمين حسب التخصصات، واستعراض المشاريع ومناقشة جوانب القوة والجوانب التي بحاجة لتطوير، وترشيح أفضل (102) مشروع متأهل للتصفية النهائية، وإعداد توصيات عامة من لجنة التحكيم لجوانب التطوير في المشاريع غير المتأهلة.

يُذكر أن عدد المسجلين في أولمبياد إبداع 2018 من مدارس التعليم العام، بلغ (76305 طلاب وطالبات)، بنسبة زيادة 115 % عن المسجلين في أولمبياد (إبداع 2017م)، كما بلغ إجمالي أعداد المشروعات المسجلة في موقع إبداع 5813 مشروعاً (2658 طالباً، 3155 طالبة).

وسيقام معرض التصفية النهائية والحفل الختامي في جامعة الفيصل، خلال الفترة من 6 ـ 8 جمادى الآخرة 1439هــ، الموافق 22 ـ 24 فبراير 2018م.







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