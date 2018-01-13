مياه جازان تسلّم مشروع سقيا المجموعة الثانية في محافظة العيدابي

المواطن - جازان

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، أمس الأول، تسليم مشروع سقيا المجموعة الثانية بالمنطقة بمحافظة العيدابي؛ حيث بدأ فرع خدمات المياه بالمحافظة في تسليم المشروع للمقاول لتقديم الخدمة لأهالي القرى المستفيدة بالمحافظة بإجمالي ردود يبلغ 124,200 رد سعة 2 طن على مدى 36 شهرًا ويخدم 465 منزلًا.

وأوضح المتحدث الإعلامي للإدارة، عمر بن أحمد صيقل، أن إدارة خدمة العملاء ستبدأ خلال الأيام القادمة توزيع كروت مياه السقيا على المستفيدين من المشروع، من خلال فرع خدمات المياه بمحافظة العيدابي، داعيًا الجميع للتعاون والتقيد بالمواعيد المحددة لهم لاستلام الكروت والحصص المخصصة من المياه لكل منزل.







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