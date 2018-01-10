ميليشيا الحوثي تنهب مئات الملايين من مقر شركة الصيفي وتخطف مالكها

المواطن - متابعة

أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت ونهبت مئات الملايين من مقر شركة الصيفي فرع الزبيري، كما خطفت مالك الشركة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي حول تطورات الأوضاع في اليمن أن المنافذ الإغاثية الـ16 في اليمن مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن سفن الوقود وشحن الإغاثة لا تزال تدخل إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن ميناء الحديدة بات منطلقًا للأعمال الإرهابية ضد حركة الملاحة.

وأردف المالكي أن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان.

وأوضح أنه تم منح أكثر من 1800 تصريح بحري لمختلف المنافذ، فيما تتواجد 28 سفينة في المنافذ البحرية اليمنية حاليًّا.







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