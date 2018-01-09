مَن هم ضحايا فوز الأهلي المصري على الزمالك؟

المواطن - محمد سمعه

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد الخسارة من الأهلي المصري في بطولة الدوري بثلاثية دون رد.

ونجح الأهلي في استعادة صدارة بطولة الدوري برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

وقدّم الزمالك مباراةً سيئةً للغاية أمام غريمه المارد الأحمر، حيث أهدر مهاجمه باسم مرسي فرصة هدف محققة بعد إهداره لركلة جزاء في الشوط الأول.

وتفوق الأهلي المصري بشكل واضح ولافت للأنظار أمام الزمالك، حيث تحدث بعد المباراة رئيس الفريق الأبيض في إحدى القنوات الفضائية المصرية قائلاً: إن الزمالك سيبيع كلاً من ” باسم مرسي، والحارس أحمد الشناوي، وحازم إمام والمدافع علي جبر “.

وكان أحمد الشناوي تلقى ثلاثة أهداف وكانت هناك إمكانية لزيادة حصيلة الأهداف حتى تصل إلى خمسة أهداف ولكنّ الحظ ساند الزمالك ونجح في الخروج من المباراة بثلاثية.

وتمكّن المهاجم المغربي وليد أزارو من مصالحة جماهير الأهلي المصري حيث سجل هدفاً مهماً في مباراة الزمالك بعد أن أهدر فرصةً قويةً للتسجيل في الشوط الأول من المباراة.

وكان المدرب إيهاب جلال تولى مسؤولية تدريب الزمالك قبل مباراة القمة بـ24 ساعة فقط خلفاً للمدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش.

وبعد الخسارة تعرَّض الزمالك لـ5 هزائم في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك آخر ألقابه في الدوري المصري في موسم 2014-2015 تحت قيادة مدربه السابق، البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقام مباراة السوبر المصري هناك.

لم ينجح الزمالك في الفوز على المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري منذ أكثر من 3000 يوم، خاصة أن المارد الأحمر دائماً ما يتفوق في السنوات الأخيرة في مباريات الكلاسيكو المصري.

يُذكر أن الأهلي المصري كان قد هزم الزمالك ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي بنتيجة واحدة وهي هدفين دون رد، ونجح المارد الأحمر كذلك في نيل لقب الدوري المصري دون هزيمة في الموسم الماضي.

وكان حسام البدري تولى تدريب الأهلي المصري في صيف عام 2016 خلفاً للمدرب الهولندي مارتن يول.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :