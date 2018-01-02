نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر الشهيدين المهيدب والعتيبي

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأسر الشهيدين النقيب بندر بن عبدالله المهيدب والعريف عناد بن جزاء العتيبي اللذين استشهدا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.

وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيدين عقب صلاة العصر اليوم.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية وكبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن بالغ عزائه لذويهما، مؤكداً على ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

ومن جهتهم، رفع ذوو الشهيدين الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولنائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.







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