نائب أمير مكة يلتقي مدير المجاهدين في المنطقة

المواطن - جدة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء، مدير عام إدارة المجاهدين بالمنطقة ماجد بن ختلة.

وخلال اللقاء هنأ الأمير عبدالله بن بندر، مدير إدارة المجاهدين بمناسبة قرار تعيينه في منصبه، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ومن جهته، عبر ابن ختلة عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن توجيهاته ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الأهداف المنشودة.







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