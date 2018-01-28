نائب أمير منطقة المدينة المنورة يزور مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز، الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية، وعدد من مسؤولي فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، ومكتب إدارة المشروعات بالوزارة.

وشاهد سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة والحضور، عرضًا لسير الأعمال في مشروع مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات الذي يقع على امتداد طريق خالد بن الوليد، شرق مستشفى الملك فهد وشمال فندق الميريديان، وتبلغ مساحة أرضه (91.000) متر مربع، ويتكون من 4 أدوار، وتبلغ مساحة مسطحات المباني حوالي (60.000) متر مربع، وروعي في التصميم تطبيق نظام المباني الخضراء في الطاقة والبيئة.

ويتكون المشروع الذي تشرف على بنائه وزارة المالية، من قاعة للاحتفالات الرئيسية (المسرح) بطاقة استيعابية تصل إلى 2.500 شخص، وثلاث قاعات متعددة الاستخدام تتسع كل منها لنحو 500 شخص، وصالة للأفراح والحفلات، وقاعة المعارض، وغرف للاجتماعات، ومركز صحفي ومكاتب للإدارة، ومواقف خارجية تتسع لنحو 450 سيارة، ومواقف سفلية تتسع لنحو 695 سيارة، ومبنى للخدمات، و5 بوابات.

وقدم هندي بن عبدالله السحيمي، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، على هذه الزيارة الكريمة، فيما أوضح المهندس أحمد بن وصل الجهني مدير الإنشاءات لمشاريع المدينة المنورة أن نسبة الإنجاز الفعلي الكامل للمشروع بلغت 91%.

وأشار إلى توصيل وربط كل الخدمات من كهرباء وماء واتصالات وتصريف للسيول والأمطار والصرف الصحي في المشروع، مبينًا أن الأعمال المتبقية في المشروع هي التشطيبات النهائية للمكاتب وغرف الاجتماعات في الدور الأول والثاني والاختبارات المبدئية ووضع الأثاث في مكانه، ليكون المشروع جاهزًا للاختبارات النهائية بتاريخ 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018م.







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