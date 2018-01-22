نائب ترامب يكشف الموعد النهائي لنقل السفارة إلى القدس

نائب ترامب يكشف الموعد النهائي لنقل السفارة إلى القدس

2018/01/22
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، أن سفارة بلاده في إسرائيل ستنتقل إلى القدس بنهاية عام 2018، داعيًا الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف بنس، اليوم، في خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي: “في الأسابيع المقبلة ستقدم إدارتنا خطتها لفتح السفارة في القدس، والتي نعتزم افتتاحها قبل نهاية العام القادم”.
وتابع بنس: “نحث الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، والسلام عبر الحوار فقط، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتنازل عن أمن إسرائيل وأن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن أمنها”.

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