نائب سامي عنان الحالي كان يراه غير جدير بالثقة قبل 4 سنوات!

المواطن- القاهرة

بعد إعلان الفريق سامي عنان ترشحه لرئاسة مصر، قدم نائبين له ضمن الفريق الرئاسي، وهما هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ولكن ما لا يعرفه البعض عن نائب سامي عنان كان معارضًا له قبل سنوات، بل كان يراه لا يستحق البقاء في منصبه رئيسًا للأركان.

وأعلن الفريق سامي عنان ترشحه رسميًّا لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، وذلك عبر فيديو نشره على الصفحة الرسمية لحملته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأضاف سامي عنان في خطابه أن تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نائبًا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبًا لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، ومتحدثًا رسميًّا باسمه.

وقبل 4 سنوات غير الدكتور حازم حسني، قناعاته عن الفريق سامي عنان، حيث قال سابقًا: “أنصح الفريق سامي عنان أن يشاهد الفيديو الذي يسجل مراسم تسلمه وسام الجمهورية من (الأخ) محمد مرسى، وأنصحه أن يركز في مشاهدته على لغة جسده His Body Language وتعبيرات وجهه لحظة قيامه بأداء التحية العسكرية، فهي لحظة كاشفة لشخصية الرجل ولمدى استحقاقه للمنصب”.

وتابع: “هو بالتأكيد لا يصلح رئيسًا للجمهورية، ولم يكن يصلح أصلًا لمنصب رئيس هيئة الأركان، ولا لتمثيل شرف العسكرية المصرية أو عزتها أو اعتداد قادتها بأنفسهم!!”.

كما كتب في تدوينة أخرى بتاريخ 29 سبتمبر 2013، عن سامي عنان أنه “تسبب في كارثة يستحق المحاكمة عليها، ويحمد الله على ما هو فيه أن توارى تمامًا عن مشهد الحاضر وألا يطمع في أن يتصدر مشهد المستقبل”.

ولكن اليوم السبت أكد حسني أن “الفريق سامي عنان رجل قوي، وليس مدفوعًا من أحد وتاريخه العسكري مشرف ومعروف للجميع، الصالح العام هو الذي يسيطر على عقل الفريق، والسياق التاريخي يجعل الصالح العام يختلف تمامًا من وقت لآخر”.

وأضاف حسني: “سامي عنان صاحب شخصية قوية، وليس بالرجل السهل، وتاريخه العسكري خير دليل”.







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