نادي الاتحاد يشكر جماهيره لهذا السبب

المواطن – مروة نبيل

حرص نادي الاتحاد على توجيه الشكر إلى جماهيره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”؛ بسبب تفاعلهم المستمر في حملة ادعم ناديك.

وقال حساب نادي الاتحاد على “تويتر”: “شكرًا لأكثر من 31.000 اتحادي قول وفعل دعم وساهم في استقرار النادي ماديًّا خلال 30 يومًا من مبادرة ادعم ناديك”، وأرفق هذه التغريدة بهاشتاقي ادعم ناديك وفريقي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، قد أطلقت حملة ادعم ناديك التي تُعتبر المبادرة هي الأولى من نوعها من أجل دعم الأندية السعودية؛ وتشجيع الجماهير على الوقوف خلف أنديتها.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك منذ إطلاقها بـ44.175، يليه نادي النصر بـ39.043، ثم نادي الاتحاد بـ31.402.







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