نادي الاتحاد يقترب من حل أزماته بهذه الشراكة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمات نادي الاتحاد، قد أوشكت على الانتهاء خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن العميد عن الاتفاق على شراكة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال حساب نادي الاتحاد على “تويتر”: “يحتضن مقر النادي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء، حفل تدشين الشراكة بين نادي الاتحاد ومياه تانيا، والذي سيصاحبه مؤتمر صحافي لكشف الجوانب المتعلقة بالشراكة بن الجانبين”.

وأكد العميد عبر حسابه الرسمي، أن حفل تدشين الشراكة سيكون بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد بن سليمان الصنيع، والرئيس التنفيذي لشركة مياه تانيا، شويمي آل كتاب.

يُذكر أن نادي الاتحاد سبق وأعلن عن وجود مفاوضات بين العميد مع شركة كبرى لرعاية النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم كبير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.







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