نادي برشلونة يجدد عقد نجمه بيكيه حتى عام 2022

المواطن - محمد سمعة

جدد نادي برشلونة الإسباني عقد مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه اليوم الخميس حتى عام 2022 .

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني على الإنترنت عن تجديد عقد بيكيه لمدة 4 سنوات ونصف خاصة أن بيكيه يعد عنصرًا مهمًا للبارسا .

ووضع نادي برشلونة شرطًا جزائيًا في عقد بيكيه قدره 500 مليون يورو لكسر العقد والسماح برحيله عن النادي الكتالوني.

وتأتي خطوة تجديد عقد بيكيه في إطار سعي نادي برشلونة للحفاظ على نجومه وذلك من أجل المنافسة بقوة على نيل الألقاب في الموسم الحالي .

ويتواجد البارسا حاليًا في صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 19 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الرابع .

وتعرض البارسا بالأمس لأول خسارة له في الموسم الحالي من فريق إسبانيول في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وفاز إسبانيول على نادي برشلونة بهدف دون رد تم تسجيله في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة .

يسعى نادي برشلونة في الموسم الحالي وتحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي للفوز بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس الملك بجانب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى كأس العالم للأندية .

ويرغب نادي برشلونة في الفوز بالدوري الإسباني بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح نادي ريال مدريد .

ويذكر أن البارسا كان قد فاز على نادي ريال مدريد بثلاثية دون رد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 23 ديسمبر الماضي .

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة النادي الكتالوني لتحقيق الفوز على الريال عن طريق تسجيل هدف وصناعة هدف آخر لزميله ” الإسباني أليكس فيدال ” .

يذكر أن نادي برشلونة كان قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو .

كما تعاقد نادي برشلونة كذلك مع اللاعب الكولومبي ياري مينا من صفوف نادي بالميراس البرازيلي مقابل 11 مليون يورو .

يذكر أن بيكيه لعب مع نادي برشلونة 422 مباراة وسجل 37 هدفًا بجانب ظهوره في 25 مباراة بالموسم الحالي مع النادي الكتالوني .







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