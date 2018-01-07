نادي برشلونة يُحلق في الصدارة بثلاثية في مرمى ليفانتي

المواطن – مروة نبيل

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ضيفه ليفانتي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم نادي برشلونة سريعًا عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي هز شباك ليفانتي في الدقيقة 11، قبل أن يُضيف زميله الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.

واستمرت النتيجة بتقدم نادي برشلونة بثنائية دون رد على ليفانتي حتى الدقيقة 93، حيث نجح النجم البرازيلي باولينيو في تسجيل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز نادي برشلونة بنتيجة 3/ 0 ليواصل الانفراد بصدارة الدوري الإسباني.

ورفع نادي برشلونة رصيده إلى 48 نقطة، مُحتلًّا بهم صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما حل أتلتيكو مدريد ثانيًا بـ37 نقطة، واحتل فالنسيا المركز الثالث في الليجا برصيد 37 نقطة.

وأصبح الفارق بين نادي برشلونة ومنافسه التقليدي ريال مدريد 17 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولكن سيخوض مباراة في نفس الجولة أمام سيلتا فيجو.







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