ناقة تقبل صورة صاحبها

المواطن- الرياض

للإبل قصص عجيبة مع أصحابها، ترتقي لتكون من غرائب الخيال العلمي وفقًا لبعض هواتها الذين يبالغ أحدهم بالقول: إن هذه المخلوقات مرهفة الحس في عيون أصحابها تكاد تكون الأقرب لطبيعة البشر لولا القدرة على الكلام.

وأشار فارس العتيبي، أحد المهتمين في دراسات الإبل والمعايش لأنواع بارزة منها في الجزيرة العربية، إلى أن الناقة التي تحظى برعاية طيبة من لدن صاحبها غالبًا ما ينعكس هذا على سلوكها معه تحديدًا من بين كل الناس وأحيانًا ما تحصل قصص غريبة لا يكاد يصدقها عقل عن مدى التفاف الناقة المحبوبة بصاحبها المحبوب، حتى إن القصص تواترت عن قيام ناقة بالتردد والوقوف قريبًا من قبر صاحبها في مناطق صحراوية بعيدًا عن مراعيها وأماكن تواجدها الطبيعية.

وسليمان بن عيادة المنصوري هو أحد هؤلاء الذين التقطت عدسات كاميراتهم صورة عجيبة لمدى تعلق الإبل بأصحابها، إذ اقتربت إحدى نوقه من صورته المعلقة على خلفية السيارة لتطبع الناقة قبلة عجيبة على هذه الصورة تحديدًا التي تعني صاحبها من بين الصور الأخرى المجاورة على ذات المركبة.







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