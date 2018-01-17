نتنياهو ردًا على مؤتمر الأزهر: نقل السفارة الأميركية للقدس خلال عام

المواطن - متابعة

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس في العاصمة المصرية اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم نقل السفارة الأميركية في بلاده من تل أبيب إلى القدس خلال عام.

وأكد نتنياهو في تصريحات صحفية أن السفارة ستُنقل “أسرع مما يتوقعه الكثيرون، خلال عام اعتبارًا من اليوم”.

وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن الشهر الماضي أن نقل السفارة قد يستغرق عام أو عامين.

وعارضت 129 دولة في الامم المتحدة قرار ترامب الذي لم يوافق عليه سوى أميركا واسرائيل و6 دول صغيرة .

وتبنى مؤتمر الأزهر اليوم الدعوة إلى نصر القدس ومساندة سكانها ماديا ومعنويًا في مواجهة التهويد الإسرائيلي.







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