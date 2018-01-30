نجاح استئصال كيس دموي من كُلية مريض في سكاكا

المواطن - الجوف

نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في استئصال كيس دموي نزفي من الكُلية اليسرى لمريض.

وأوضحت “الصحة” في الجوف أن العملية تمت، بحمد الله، بنجاح، مع المحافظة على الكلية بواسطة المنظار الجراحي، وقد خرج المريض في نفس اليوم بصحة جيدة.

ولفتت إلى أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية التي تجرى حديثاً في المنطقة ضمن سلسلة عمليات جراحية لم تكُن تجرى في مستشفيات المنطقة في وقت سابق.

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا يضم (300) سرير، ويُعد المستشفى المرجعي لمستشفيات المنطقة, وقد أجرى الشهر الماضي 206 عمليات جراحية من بينها 148 عملية جراحة ليوم واحد.







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