نجمٌ عربي يقترب من دخول قلعة ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وتألق صلاح بقوة وبشكل لافت للأنظار مع ليفربول بالموسم الحالي حيث سجل 17 هدفاً بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بقدرات صلاح ويسعى للتعاقد معه.

ويخطط الريال للسماح لجاريث بيل بالانتقال إلى ليفربول مقابل التعاقد مع محمد صلاح في الفترة المقبلة.

وكان محمد صلاح انضم إلى صفوف فريق ليفربول في صيف عام 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي.







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