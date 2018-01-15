نجم الشباب أفضل لاعب في الجولة الـ17

المواطن – مروة نبيل

شهدت مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت منافساتها، أمس الأحد، بمواجهة الشباب والاتفاق، تألقًا شديدًا من اللاعبين في معظم اللقاءات.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الجزائري محمد بن يطو، على لقب أفضل لاعب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وذلك وفقًا لحساب موقع الإحصائيات الشهير “أوبتا” على “تويتر”.

كما وضع “أوبتا”، محمد بن يطو في تشكيلة الجولة السابعة عشرة المثالية من الدوري السعودي للمحترفين أيضًا، بعدما حصل على نسبة وصلت لـ85%.

ونجح محمد بن يطو في تحويل خسارة الشباب أمام الاتفاق إلى فوز بثلاثية، حيث سجل هدف التعادل وهدف التقدم، قبل أن يُحرز ماركوس بيتزلي، الهدف الثالث في الدقيقة 93، ليحتل الليث المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ25 نقطة.







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