نجم توتنهام قد ينتقل إلى الريال عبر فعل هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

كشف الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن رغبته القوية في الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن كين أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد برغبته في أن يُصبح لاعبًا في صفوف الريال خلال المستقبل القريب.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع كين لتعزيز الصفوف الهجومية للريال خاصة أن الفرنسي كريم بنزيمة بات يقترب من الرحيل عن النادي الملكي.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام إن النادي الإنجليزي سيوافق على رحيل كين في حال طلب اللاعب هذا الأمر .

سبق لنادي ريال مدريد التعاقد مع كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش من صفوف توتنهام في آخر 6 أعوام .







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