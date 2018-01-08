نجم ريال مدريد خارجها.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين بالعالم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن عامل التقدم في السن أثّر بشكل مباشر على تواجد نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم.

وأعلن المرصد العالمي لكرة القدم “CIES”، عن الإحصائية المعتادة التي يُجريها في شهر يناير من كل عام، وكشف عن قائمة أغلى 100 لاعب كرة قدم في العالم، والتي شهدت تواجد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في المركز الـ49، وبلغت قيمته التسويقية بلغت 80.4 مليون يورو.

ولم يكن للاعبي نادي ريال مدريد تواجد قوي في قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، حيث إن أول لاعب من الفريق الملكي، كان إيسكو ألاركون، الذي احتل المركز الـ45، بعدما وصلت قيمته التسويقية لـ85.4 مليون يورو.

وعلى الرغم من تألق لاعبي ريال مدريد في منافسات العام الماضي، والتتويج بالعديد من الألقاب، ومنها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلا أن تواجدهم في قائمة أغلى 100 لاعب في العالم لم يكن بالشكل المطلوب.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين كرة قدم في العالم، كالتالي: البرازيلي نيما دا سليفا في المقدمة بـ213 مليون يورو، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ202.2 مليون يورو، والإنجليزي هاري كين بـ194.7 مليون يورو، والفرنسي كليان مبابي بـ192.5.

وحل الأرجنتيني باولو ديبالا خامسًا بـ174.6 مليون يورو، ثم الإنجليزي ديلي آلي بـ171.3، والبلجيكي دي بروين بـ167.8، والبلجيكي لوكاكو بـ164.8، والفرنسي أنطوان جريزمان بـ150.2، وأخيرًا الفرنسي بول بوجبا بـ147.5.







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