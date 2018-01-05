نجم ريال مدريد يغيب 3 مباريات للإصابة

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني- رسميًّا- عن غياب نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، سيرجيو راموس، عن مباريات الملكي المقبلة، بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وقال نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي: إن الفحوصات الطبية التي أجراها سيرجيو راموس، أثبتت معاناة قائد الملكي من إصابة عضلية في القدم اليُسرى، مُشددًا على أنه سيتم تقييم حالة اللاعب وتطورها باستمرار.

ومن المتوقع أن يغيب سيرجيو راموس عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، ليتأكد عدم مشاركته في مباراتي سلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني، ولقاء العودة أمام فريق نومانسيا ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الملك.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ45 نقطة، وأتلتيكو مدريد الوصيف بـ36، وفالنسيا صاحب المركز الثالث بـ34 نقطة.







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