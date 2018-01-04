نجم ليفربول يتلقى هذه الرسالة قبل الانتقال إلى برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تمنى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي التوفيق لمواطنه فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي حيث بات اللاعب قريباً من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن نيمار تمنى التوفيق لكوتينيو والسير على خطى النجم الأوروغوياني لويس سواريز عند انتقاله للبارسا.

وسعى برشلونة للتعاقد مع فيليب كوتينيو في صيف عام 2017 لكن ليفربول رفض أربعة عروض من النادي الكتالوني رغبة منه في الإبقاء على اللاعب.

أعرب نيمار من قبل عن رغبته في انتقال كوتينيو لباريس سان جيرمان لكن الأخير يرغب في الانضمام لنادي برشلونة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :