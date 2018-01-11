نجم مانشستر سيتي يُلمح إلى اقتراب فريقه من ضم هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

ألمح البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن السيتزنس بصدد التعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم فريق آرسنال الإنجليزي .

وبسؤاله حول إمكانية التعاقد مع سانشيز قال دي بروين : عندما يأتي وليس ” لو ” .

ويذكر أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أبدى تعاقده مع سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وسبق لمانشستر سيتي أن تقدم بعرض قدره 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سانشيز في صيف العام الماضي ، لكن آرسنال رفض وقتها بيع اللاعب .

وكان أليكسيس سانشيز انضم إلى صفوف آرسنال في صيف عام 2014 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :