نشرة التاسعة على MBC تعلن نبأ خروج الوليد الإبراهيم من الريتز كارلتون

المواطن- الرياض

زفت نشرة التاسعة على قناة إم بي سي، مساء اليوم السبت، نبأ خروج وليد الإبراهيم، مالك مجموعة قنوات mbc.

وبينت صورة احتفال عدد من مديري شبكة قنوات mbc بخبر إطلاق سراح وليد الإبراهيم.

وظهر في الصور علي جابر، مدير مجموعة “إم بي سي”، ومازن الحايك، مدير العلاقات العامة والشؤون التجارية بالمجموعة.

كما هنأت الفنانة الإمارتية أحلام، والمذيعة الأردنية علا الفارس، الوليد الإبراهيم بمناسبة خروجه، وذلك عبر حساباتهما الرسمية على موقع “تويتر”.

وكتبت أحلام قائلة: ”نورت بيتك الغالي الشيخ وليد الإبراهيم”.

وغردت علا الفارس: “عودًا حميدًا.. وليد الإبراهيم”.

وفي سياق آخر، قالت وكالة رويترز: إن الأمير الوليد بن طلال تم إطلاق سراحه بعد انتهاء عملية التسوية المالية إثر توقيفه قبل شهرين على ذمة اتهامات بالفساد.

ونقلت “رويترز” عن مصادر من أسرة الوليد بن طلال، اليوم السبت، أنه أُطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.

ولم يصدر بيان عن النيابة العامة حول الإفراج عن الوليد بن طلال حتى الآن.

وكان الوليد بن طلال قد توقع خلال مقابلة مع وكالة أنباء “رويترز” الدولية، قبل ساعات أن يتم الإفراج عنه قريبًا، وأنه سيُبقي سيطرته الكاملة على شركة الاستثمار العالمية المملكة القابضة، وإجراء التسوية دون الحاجة إلى التخلي عن الأصول للحكومة.







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