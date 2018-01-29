نصائح حتى لا تقع في مصيدة التقسيط بسعر الكاش!

المواطن- عبدالرحمن دياب

حذرت جمعية حماية المستهلك من الوقوع في فخ إعلانات التقسيط بسعر الكاش، أو الأقساط بدون فوائد.

ونشرت جمعية حماية المستهلك على “تويتر”، صورة تبين بعض الإرشادات حول استخدام بطاقات الائتمان في عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد.

وبحسب الجمعية، فعند تلقي عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد عبر بطاقة الائتمان، فهذا يفيد ابتداءً بأن جهة إصدار البطاقة أجرت بحثًا حول الوضع الائتماني لمتلقي العرض، وأن بإمكانها الاستفادة منه كعميل ضمن سعيها لزيادة عدد عملاء البطاقات الائتمانية، كما يجب الاطلاع بشكل جيد على اشتراطات وقيود استخدام مبلغ بطاقة الائتمان، حيث قد يضطر المستفيد لدفع معدلات فائدة تصل إلى 30% في حال التعثر في سداد المستحقات.







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