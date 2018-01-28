نصائح مهمة قبل كتابة سيرة ذاتية.. الكلمات المفتاحية الأهم

المواطن- الرياض

كتابة سيرة ذاتية قوية ضرورة للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه، سواء بوظيفة مستقرة أو للتعريف بما يقدر الشخص على إنجازه وبخبراته المتراكمة.

ولو كنت تفكر في كتابة سيرة ذاتية فهناك عدة نصائح يجب عليك تطبيقها للوصول إلى نتيجة مرضية لك، ولعلها تكون بداية جديدة.

ونشرت صحيفة الجارديان نصائح حول كتابة سيرة ذاتية بشكل محترف، أولها أن تُعرف بنفسك.

وبحسب روب بهومبرا، مدير في مؤسسة “هيس” للرعاية الاجتماعية، غالبًا ما تكون أفضل سيرة ذاتية، هي تلك التي تفتتح ببيان قوي، ويجب أن يكون قصيرًا وموجزًا، ولكنه يفسر ما لديك من خبرة، وما قد تبحث عنه الشركات من وظائف جديدة.

ونصح مدير فريق التوظيف في شركة “أنكور”، مارك جنكنز: في حال عدم عملك في مجال الرعاية من قبل، فلابد أن تعطي ملخصًا مذهلًا، تشرح من خلاله أسباب رغبتك في الالتحاق بهذا المجال الجديد.

وحتى تكون سيرة ذاتية قوية، اكتب كل خبراتك السابقة وكافة إنجازاتك، فعلى سبيل المثال، يجب على كل المرشحين العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية أن يوفروا تاريخ عمل كامل، حتى لو كنت تعمل في مقهى، أو مسافر في الخارج أو عاطل عن العمل.

وعند إدراج خبرتك في العمل، فمن المهم ذكر نوع الدعم الذي شاركت فيه، هل كان في مجال الصحة العقلية أم رعاية الخرف أم الرعاية المنزلية الفردية أو في المنزل السكني؟

وأوضحت كيم كورسيني، رئيسة قسم التوظيف في شركة “دايمنشنز” للرعاية، أنه يجب على المرشح للعمل أن يجعل سجل عمله متميزًا، من خلال إبراز إنجازاته، بالإضافة إلى إظهار نتيجة أفعاله.

وضمن أساسيات نجاح كتابة سيرة ذاتية، يجب التحدث عن تعليمك ودوراتك التدريبية، إذا كنت من ذوي الخبرة في مجال الرعاية، فاذكر في السرة الذاتية كل الدورات التدريبية التي اجتزتها، وهذا يساعد على وضعك في القائمة القصيرة للمرشحين، ولا تنسَ أن تذكر تاريخ بدء وانتهاء التدريب.. تاريخ المؤهلات صالحة حتى، كما تقول.

وهناك الكلمات المفتاحية، حيث يستخدم العديد من العاملين في التوظيف الكلمات المفتاحية، في البحث عن مرادهم، لذلك ضعها في سيرتك الذاتية، فلو ذكر في الإعلان “عامل رعاية” ضعها من دون شك، لسهولة الوصول إليك.

ولكتابة سيرة ذاتية بشكل مميز يجب الاهتمام بالكلمات الجذابة، فاستخدام كلمات نشطة وجذابة يترك انطباعًا قويًّا لدي المديرين، مثل استخدام تعبيرات مثل “ساعد على” و”اشترك في مشروع كذا”، كما تحدث دائمًا في سيرتك الذاتية بصيغة “أنا” وليس “قمنا بـ”.

ويحب الحرص من الأخطاء الإملائية والنحوية أثناء كتابة سيرة ذاتية، وتحقق دائمًا من وجود أخطاء إملائية أو نحوية عد الانتهاء منها وقبل إرسالها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :