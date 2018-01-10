نظام نور يثير غضب أولياء الأمور والطلاب.. وهذه خطوات الاستعلام عن النتائج

المواطن - الرياض

واجه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور مشاكل عند الدخول على رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات.

ودشن مغردون وسم “نظام نور” عبروا فيه عن امتعاضهم من المشاكل التي تواجههم مع نظام نور وعدم قدرتهم على الولوج إلى النظام لمعرفة نتائج الاختبارات.

وبرر البعض أن سبب ذلك هو الضغط المتزايد على نظام نور الذي تسبب في عدم تفاعل الموقع وظهور رسائل غير مفهومة بالإنجليزية.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت بالأمس الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي للطلاب والطالبات لجميع الصفوف (الابتدائية والمتوسط والثانوي للنظامين الفصلي والمقررات) بنين وبنات وذلك من خلال السجل المدني أو جواز السفر عبر نظام نور على الرابط التالي (هنا).

وقد تقدمت الوزارة بالتهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، موضحة أنه يمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من الخدمات المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور.

وأضافت وزارة التعليم أنه في حالة الرغبة باستلام بيانات الحساب يمكن التواصل مع قيادة المدرسة.

أما عن خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع نظام نور فهي كالتالي:

1- الدخول على موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي (هنا)

2- كتابة اسم المستخدم والرقم السري (البيانات التي سجلت بها من قبل عبر موقع نظام نور للنتائج).

3- اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

4- اختيار الفصل الدراسي.

5- اختيار النظام الدراسي.

6- إدخال الإدارة التعليمية

7- إدخال اسم المدرسة

8- إدخال الصف والقسم

9- إدخال اسم الطالب.

10- ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

الجدير بالذكر أن موقع نظام نور للنتائج يعد إحدى خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولَين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.







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