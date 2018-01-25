نقل الباحة: استئناف العمل في عقبة الأمير فيصل بن محمد المؤدية لغامد الزناد قريبًا

المواطن ـ حسن الغامدي ـ الباحة:

تساءل عدد من أهالي محافظة غامد الزناد، التابعة لمنطقة الباحة، عن سبب التوقف عن العمل في عقبة الأمير فيصل بن محمد المؤدية لغامد الزناد.

وأبرز المواطنون أنَّ “هذه العقبة استنزفت أرواحًا كثيرة، وما زالت تُشَكّل خطورة على الأهالي والزوار”، لافتين إلى أنَّ “طرق الباحة بدأت بتنفيذ اللازم في إنشاء صبات خرسانية، وفجأة توقف العمل”.

“المواطن” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لفرع النقل والطرق بمنطقة الباحة الأستاذ، مسفر المالكي، الذي أكّد أنّه ستتم مواصلة العمل بإذن الله خلال الأيام القادمة، وإنهاء جميع الأعمال التي تُشَكِّل خطورة في العقبة.

يُذكر أنَّه يأمل الأهالي أن يتم هذا الإنجاز سريعًا؛ حفاظًا على سلامة العابرين بشكل يومي من خلال هذه العقبة الحيوية.







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