نيابة عن وزير الداخلية.. ناصر الداود يرعى حفل تكريم المتقاعدين

المواطن- واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مساء أمس الاثنين، الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية تكريمًا للمتقاعدين من منسوبي الوزارة.



وألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة سمو وزير الداخلية بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما تلقاه الوزارة من دعم ومؤازرة مكنَّها بتوفيق الله من القيام بواجباتها.

وثمّن الجهود التي بذلها المتقاعدون طيلة فترة عملهم، مؤكدًا أن وزارة الداخلية دأبت على تكريم وتقدير كل أبنائها المخلصين سواء أثناء عملهم أو بعده، وما هذا الحفل إلا امتداداً للوفاء، واستشعارًا لجهود جميع الزملاء وخصوصًا الذين ترجلوا عن المسؤولية، داعياً الله لهم بدوام الصحة والسعادة.



كما ألقى الفريق متقاعد عثمان بن ناصر المحرج كلمة المتقاعدين عبر فيها عن شكرهم لسمو وزير الداخلية على إقامة هذا الحفل، عادًا هذه المناسبة لمسة وفاء ليست بمستغربة على القيادة.

وسأل الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحضر الحفل عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :