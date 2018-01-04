نيمار يقترب من ريال مدريد بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

وجد والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منزلاً لنجله في مدينة مدريد الإسبانية مما أثار الجدل حول إمكانية انتقال نجله للريال بالفترة المقبلة.

وأراد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع نيمار ليكون خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الريال في المستقبل.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني أن والد نيمار نجح في إيجاد منزل مناسب لنجله منذ شهر يوليو الماضي تمهيدًا لانتقاله لريال مدريد بالفترة المقبلة.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.







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