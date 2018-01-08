هاتان أغلى صفقتين لنادي برشلونة آخر 6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة الإسباني في إتمام تعاقده مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وتمكّن برشلونة -بعد معاناة- من التعاقد مع كوتينيو بعدما فشل النادي الكتالوني في التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صيف عام 2017.

وأفاد موقع BUSINESS INSIDER الأمريكي أن تعاقد برشلونة مع كوتينيو أغلى صفقة يُبرمها البارسا خلال آخر 6 أشهر في سوق الانتقالات.

وكانت الصفقة الأولى هي تعاقد برشلونة مع الفرنسي عثمان ديمبيلي من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 95 مليون جنيه إسترليني في صيف العام الماضي.

لكن تعاقد برشلونة الحالي مع كوتينيو كسر رقم صفقة ديمبيلي، حيث أصبحت صفقة كوتينيو في المركز الأول برصيد 142 مليون جنيه إسترليني، بينما يتواجد في المركز الثاني صفقة انتقال ديمبيلي للبارسا مقابل 95 مليون جنيه إسترليني.







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