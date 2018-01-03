هادي: الشعب اليمني موحد ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية

المواطن - واس

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن جهود شعبه موحدة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي جلبت للبلاد الخراب والدمار وسفكت الدماء.

واستعرض الرئيس هادي خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيتو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارسها الميليشيا الحوثية تجاه العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتجنيدها للأطفال واستخدامهم وقوداً في صراعهم العبثي مع الشعب اليمني.

من جانبه جدد السفير الفرنسي دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية وعودة الأمن والاستقرار والسلام الذي يستحقه وينشده الشعب اليمني.

وأكد السفير تيتو ، أهمية دعم السلطات الشرعية في اليمن والتحالف العربي في إطار مواجهاتها مع الانقلابيين الحوثيين ومن يقف خلفهم.







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