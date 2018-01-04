هدفان أمام النادي الأهلي في عام 2018

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي للتألق بقوة تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف في الموسم الحالي.

وكانت الانتقادات قد طالت المدرب ريبروف وطالب البعض بإقالته وذلك بسبب هبوط المستوى الفني للاعبي الراقي بجانب تحقيقهم للفوز بصعوبة في المباريات الأخيرة.

ويريد الأهلي تعزيز صفوفه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتمنى الراقي تحقيق الثنائية والفوز بلقبي الدوري والكأس كما فعل في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه السابق السويسري كريستيان جروس.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني برصيد 31 نقطة في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.







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