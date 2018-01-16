هدف وحيد للأخضر قبل مباراته النارية أمام ماليزيا

المواطن - محمد سمعة

يستعد المنتخب الأوليمبي السعودي لخوض مباراة مصيرية وقوية أمام منتخب ماليزيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وستُقام المباراة على ملعب مدينة كونشان الصينية في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة .

ويملك المنتخب السعودي هدفًا واحدًا لا يوجد غيره وهو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة الخامسة وإنعاش آماله في التأهل لربع نهائي كأس آسيا .

وكان الأخضر تعادل في الجولة الأولى مع الأردن بنتيجة هدفين لكل فريق ، بينما تعادل في الجولة الثانية مع المنتخب العراقي دون أهداف.

يتواجد الأخضر في المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الثالثة بالبطولة ، بينما يتواجد المنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة .







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