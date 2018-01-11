هذا الجوال يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2017

المواطن - متابعة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن فوزها بجائزة من مؤسسة ANDROID AUTHORITY، التي تعتبر أكبر مؤسسات تقييم ومراجعة الأجهزة الذكية، حيث حصل هاتف هواوي مايت 10 برو على جائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2017، حيث تأتي هذه الجائزة تأكيداً على التزام مجموعة هواوي بمعايير الجودة العالية، والتصميم المتميز، والأداء القوي استكمالاً لتقديم أجهزة ذات تصميم جذاب وأداء استثنائي لا مثيل له.

واعتمدت مؤسسة ANDROID AUTHORITY خلال تقيمها على 8 معايير رئيسية لتحديد الهاتف الذكي الأفضل في العالم، وكانت المعايير المعتمدة تتركز على: الشاشة، الصوت، الكاميرا الخلفية، الكاميرا الأمامية، البطارية، الأداء، تجربة المستخدم والقيمة مقابل المال. وبناء على هذه المعايير حصل هاتف هواوي مايت 10 برو الذي تم إطلاقه لأول مرة في أكتوبر الماضي والذي يعتمد على معالج كيرين 970 المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، على المركز الأول بمجموع 361 نقطة على المعايير كافة.

وقال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية بابلو نينغ: “تكمن فلسفة هواوي في السعي دائماً وراء الابتكار من أجل توفير منتجات تنال إعجاب المستخدمين حول العالم، ونحن فخورون بالنجاحات المتواصلة التي تحققها أجهزتنا الذكية، ونحن سعداء للغاية لحصول هاتف مايت 10 برو على جائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2017 من مؤسسة مرموقة مثل ANDROID AUTHORITY، لما يتميز به من حيث الأداء القوي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في معالج “كيرين 970″ ليحافظ على الأداء القوي دون أي انخفاض أو ضعف في أداء الهاتف حتى بعد مرور 18 شهرا، وسوف نواصل المضي قدماً لتقديم الأفضل بالتكنولوجيا والتصميم، لابتكار تجارب رائدة تساعد المستخدمين على المضي قدما والاعتماد أكثر فأكثر على هواتف هواوي لإنجاز كافة أعمالهم ومتطلباتهم اليومية”.

ويقدم معالج كيرين 970 المدعوم بالذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في العالم المدمج بهاتف مايت 10 برو مميّزات تكنولوجية متطورة وهي التعلم الآلي والتعلم المتعمّق، وهو ما يتيح للهاتف أن يتعلّم ويفهم تصرفات المستخدمين كل يوم، وبذلك، يصبح هاتف مايت 10 برو قادراً على التكيف مع متطلبات المستخدمين وتدرك اهتماماتهم بأداء يتطور يوماً بعد يوم، فعندما يكتسب الهاتف تلك المعلومات ويفهمها، يصبح قادراً على التنبؤ باحتياجات المستخدم ويخصّص وحدة المعالجة المركزية CPU ومعالج الرسوميات GPU ووحدة معالجة عصبية مستقلّة NPU وغيرها من الموارد لتمكين المستخدمين من استخدام تطبيقاتهم الأكثر استعمالاً وتوفير أداء فائق الذكاء وأسرع بنسبة 25 في المئة من الهواتف السابقة وبأقل قدر من استهلاك للطاقة.

يُذكر أن مؤسسة ANDROID AUTHORITY قامت هذا العام بإجراء أكثر من 40 اختباراً على الهواتف الذكية المشاركة في التقييم والتي اجتازاها هاتف مايت 10 برو بجدارة ليصبح أفضل هاتف ذكي لعالم 2017. وسيتم تسليم الجائزة خلال معرض CES في مدينة لاس فيغاس في الفترة من 9 وحتى 12 من يناير 2018.







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