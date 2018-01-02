هذا اللاعب الاستثناء الوحيد في الهلال

المواطن – مروة نبيل

أعرب الناقدان الرياضيان محمد العميري وبدر السعيد، عن استيائهم من المستوى الذي ظهر عليها نادي الهلال أمام الفيصلي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الناقد الرياضي موسى المحياني: “الهلال خرج من أجواء المباراة بعد هدف الفيصلي والمساس بمثلث الوسط يعتبر مساس بالهلال.. دياز سمح للفيصلي بالوصول في الشوط الثاني”.

وتابع المحياني خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “شخصية الفريق الهلالي اليوم في لقاء الفيصلي باستثناء أسامة هوساوي لا تُمثل الفريق الذي تعودنا عليه”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد عادل التويجري: “الهلال سيئ بكل شيء فنيًّا ولاعبين.. قد يفرطون بالدوري إذا استمرت هذه الحالة.. الفريق الهلالي يعاني من مشاكل منها الاستحواذ السلبي وضعف القدرة الهجومية”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “11 ركلة زاوية بنفس الطريقة للهلال.. لا يوجد عمل فني أين عملك يا دياز؟.. اليوم كانت بعض اللقطات مستفزة وكأنها تمرين.. ماذا تتوقع من مختار فلاتة في 3 دقائق؟”.

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما وصل الفيصلي لـ26 نقطة في المرتبة الرابعة.







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