هذا اللاعب يقترب من لقب نجم الجولة ال17 بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

انتهت فعاليات الجولة ال17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم بالأمس بعد إقامة مباراة الشباب والاتفاق .

وأطلق الحساب الرسمي لدوري بلس عبر موقع تويتر استفتاء حول نجم الجولة ال17 من دوري المحترفين .

وجاء في المركز الأول العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال بنسبة 51% ، ثم فواز القرني حارس مرمى الاتحاد بنسبة 30% ، ثم مهند عسيري مهاجم الأهلي في المركز الثالث بنسبة 14 % ، ثم اللاعب محمد بن يطو مهاجم الشباب بنسبة 5 % .

وكان الحبسي ساهم في إنقاذ الهلال من الخسارة أمام الاتحاد بتصديه لمحاولات كثيرة من لاعبي العميد خلال مباراة الكلاسيكو والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الملك فهد الدولي .

بلغ عدد المصوتين في استفتاء دوري بلس حتى الآن 10045 من الجماهير .







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