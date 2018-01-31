هذا ما قالته الأمير ريما بنت بندر عن الفتاة السعودية

شددت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكيلة الهيئة العامة للرياضة، رئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الفتاة السعودية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر، أن الفتاة السعودية حاضرة دومًا كمحرك للطاقات ورافد معنوي هام في مختلف المجالات، مُشيرة إلى أن إمارة الشارقة أصبحت حاضنة خليجية وعربية رائدة للعديد من الفعاليات والأحداث على مدار العام.

وتترأس الأميرة ريما بنت بندر الوفد السعودي المُشارك في فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المُقامة في الشارقة، خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل، تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وجاءت مشاركة الأميرة ريما بنت بندر في الحدث الرياضي العربي، لتعزيز دور المملكة في الارتقاء بالرياضة، والعمل على نشرها وزيادة الوعي لدى المواطنين، من أجل ممارستها في المملكة بشكل خاض، والدول العربية بشكل عام.