هذا ما يخشاه المنتخب السعودي قبل المونديال

المواطن - محمد سمعة

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وقدم الأخضر أفضل إنجاز له في بطولة كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية عندما تأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة للمرة الأولى في أول مشاركة له لكنه ودع البطولة وقتها بعد الخسارة من السويد بثلاثية مقابل هدف .

ويخشى المنتخب السعودي من الخروج من الدور الأول من مسابقة كأس العالم 2018 على غرار ما حدث في آخر ثلاث مرات شارك فيها في البطولة العالمية.

وكان الأخضر خرج من الدور الأول من كأس العالم 1998 بفرنسا ، بجانب خروجه من الدور الأول من بطولتي 2002 و 2006 على الترتيب .

وسيكون أمام المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي خلال الفترة المقبلة عمل شاق وقوي من أجل وضع برنامج إعداد مناسب للاعبي الأخضر قبل انطلاق البطولة بعد 5 أشهر من الآن .







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