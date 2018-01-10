هذا ما يخشاه النصر قبل مواجهة الفيحاء بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي النصر لمواجهة فريق الفيحاء غداً الخميس في إطار لقاءات الجولة ال17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ويخشى النصر، بقيادة مدربه البوليفي جوستافو كوينتيروس، مِن مفاجآت الفيحاء، خاصة أن الأخير نجح في الفوز على ناديي الهلال والاتحاد خلال الفترة الأخيرة في دوري المحترفين.

ويدخل العالمي مباراته أمام الفيحاء بروح معنوية عالية وذلك بعد فوزه على الزلفي بثنائية دون رد في دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين.

بينما فاز فريق الفيحاء في بطولة كأس الملك على نادي القيصومة بثلاثية مقابل هدفين.

تُقام المباراة غداً بين النصر والفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.







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